Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco Lollobrigida all’assalto del podio nei 3000

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.22: La ceca Strahalova va al comando della graduatoria con il tempo di 4’05?09, terzo posto per Adake a 4?72. E’ il momento della canadese Ivanie Blondin e della tedesca Josie Ofmann18.16. Secondo posto provvisorio per la belga Tas che chiude a 1?73 dalla cinese Han. La tedesca Jasch chiude terza a 4?10 dalla testa. Ora la ceca Nikola Zdrakalova e la cinese Adenaher Adake18.11: perde brillantezza nel finale l’azzurra Marletti che chiude al terzo9 posto provvisorio a 8?38 da Han, secondo posto per la statunitense Manganello con un ritardo di 6?54. Ora la belga Sandrine Tas e la tedesca Maira Jasch18.08: Ai 1400 metri Manganello a -0?02, Marletti a +0?17 rispetto alla cinese Han18.05: La cinese Mei Han è la prima leader deicon 4’08?66, staccata la svizzera Katlyn McGregor conb 4’17?63.