Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia giù dal podio, Ghiotto quarto nei 5000, Lollobrigida quinta nei 3000

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.26: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani dalle 19.00. Buona serata!21.24: Serata con qualche sorpresa, fra cui l’giù dal, la prima aidi Hamar. Unposto connei, un quinto cone un sesto con il giovane Lorello: questi i risultati di spicco degli azzurri oggi. Ori per Olanda (2), Cina e Norvegia21.23: Oro per la Cina! Clamorosa conclusione di questa Team Sprint. L’Olanda perde tutto nel finale ed è seconda a 29 centesimi dalla testa. Il Bronzo va agli Usa a 1?01 dai cinesi21.20: La Cina va al comando e si assicura la medaglia, prima con 1?30 di vantaggio, la Corea èa 1?94 dai cinesi. Ora Usa contro Olanda21.18: Il Canada si inserisce al terzo posto a 54 centesimi dalla testa, Germania quarta a 1?10.