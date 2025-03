Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ghiotto e Lollobrigida si giocano una medaglia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella prima giornata del Campionato del Mondo di2024-in programma ad Hamar in Norvegia. L’Hamar Olympic Hall è teatro deisu singole distanze dello, competizione con cui si concluderà il percorso stagionale del massimo circuito internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga. Quattro giorni di gare e la Nazionale italiana vorrà recitare un ruolo da protagonista in Norvegia.La squadra nostrana ha ottenuto in Coppa del Mondo un totale di 18 top-3, migliorando il primato alltime della stagione 2005/2006, quando la squadra azzurra ottenne 16 piazzamenti nelle prime tre posizioni. Francescaha migliorato il proprio record personale di podi nella singola stagione in Coppa del Mondo (6) e portato a 24 il totale in carriera, mettendosi alle spalle nella storia della disciplina un certo Enrico Fabris (23).