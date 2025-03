Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: Ghiotto e Lollobrigida si giocano una medaglia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00: Al via la prima serie dei 3000 femminili con la cinese Han Mei e la svizzera Katlyn McGregor. Era annunciata (anche dalla speaker dell’impianto di Hamar) l’azzurra Marletti che invece è stata spostata nella seconda serie17.58: Italia subito protagonista visto che oggi si assegnano i titoli dei 3000 metri femminili (Alice Marletti e Francesca) e dei 5000 metri maschili (Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Davide), oltre a quelli della team sprint maschile e femminile dove non sono presenti le squadre azzurre.17.55: Ambizioni concrete daci saranno anche per Andrea Giovannini e il team pursuit maschile, di cui il trentino fa parte insieme ae a Michele Malfatti. Giovannini vorrà replicare quanto fatto nei Paesi Bassi, dove la vittoria nella Mass Start gli ha regalato anche il primato nella classifica di specialità.