Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG La Thuile 2025 in DIRETTA: la gara si farà, confermato l’orario. La startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA7.37 Buongiorno amici di OA Sport. Il meteo dà una tregua, dunque laè stata confermata per oggi. Si parte alle 11.00!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi La, valevole per la Coppa del Mondo di scial femminile. Federica Brignone sogna la vittoria sulla pista di casa.Dopo una due giorni segnata dal maltempo e con un programma completamente rivoluzionato, con la discesa cancellata, finalmente si prova a gareggiare sulla pista 3 Franco Berthod. Si corre ilfemminile ed ovviamente tutta l’attesa per la beniamina di casa, che potrebbe davvero coronare un sogno davanti ai suoi tifosi.La Coppa del Mondo è sempre più vicina e Brignone si presenta con 322 punti di vantaggio nei confronti di Lara Gut-Behrami.