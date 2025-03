Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG La Thuile 2025 in DIRETTA: Goggia a 0.06 da Aicher, Brignone sul podio con la borsa del ghiaccio

LA CRONACA DEL12.41 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domani alle 11.00, meteo permettendo, per il secondo. Un saluto sportivo.12.40 I piazzamenti delle altre italiane: 12ma Elena Curtoni a 1.41, 17ma Laura Pirovano a 1.85, 25ma Roberta Melesi a 2.85, 30ma Nadia Delago a 3.16, 31ma Nicol Delago a 3.23, 33ma Vicky Bernardi a 3.28.12.39 La gigantista austriaca Julia Scheib è 26ma a 2.91.12.39 La classifica di Coppa del Mondo di:1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 5152FedericaITA 4703Sofia ITA 3864 MACUGA Lauren USA 2675 LIE Kajsa Vickhoff NOR 2666 CURTONI Elena ITA 2267 VENIER Stephanie AUT 1998 HUETTER Cornelia AUT 1959 SUTER Corinne SUI 18410 LEDECKA Ester CZE 17312.