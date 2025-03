Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG La Thuile 2025 in DIRETTA: Brignone per ricucire il gap da Gut-Behrami nella classifica di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi La, valevole per la Coppa del Mondo di scial femminile. Federicasogna la vittoria sulla pista di casa.Dopo una due giorni segnata dal maltempo e con un programma completamente rivoluzionato, con la discesa cancellata, finalmente si prova a gareggiare sulla pista 3 Franco Berthod. Si corre ilfemminile ed ovviamente tutta l’attesa per la beniamina di casa, che potrebbe davvero coronare un sogno davanti ai suoi tifosi.La Coppa del Mondo è sempre più vicina esi presenta con 322 punti di vantaggio nei confronti di Lara Gut-. L’occasione è quella di allungare ulteriormente il divario e mettere praticamente la parola fine sulla contesa, con ildi domani che potrebbe davvero essere quello decisivo per la matematica certezza.