Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tre corridori riescono ad andare in fuga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50LA CLASSIFICA GENERALE12.29 Primo tentativo dimosso da Sean Flynn (Team Picnic PostNL), Michael Metthews (Team Jayco Alula) e Anders Skaarseth (Uno-X Mobility).12.27 Ladisarà importantissima ai fini della classifica generale.12.24 La temperatura diè decisamente bassa: solo 3 gradi.12.21 Continuano gli attacchi in gruppo ma sono tutti stati vanificati fino ad ora.12.18 Il finale dipropone 3 GPM in 30 chilometri.12.15 EF Education-Easy Post e e Groupama FDJ sono in testa al gruppo.12.12 170 chilometri alla conclusione.12.09 Vingegaard è il corridore che ha ottenuto più vittorie con strappi nell’ultimo chilometro superiori al 5% di pendenza.12.