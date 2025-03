Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: lo strappo finale farà male, punta al 18%!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quintadella, corsa a tappe transalpina caratteristica del mese di marzo che si svolge in contemporanea alla Tirreno-Adriatico. Si fa sul serio in terra d’oltralpe: dopo la tosta frazione disputata nella giornata di ieri, quest’l’impegno non diminuisce e i corridori saranno attesi a un altro sforzo non indifferente, con un arrivo in salita che promette fuoco e fiamme in ottica classifica generale.Sarà una frazione ben più lunga rispetto al percorso affrontato ieri. La carovana infatti dovrà completare 203,3 km che dividono Saint-Just-en-Chevalet, luogo di partenza della, da La Côte-Saint-André. Proprio il luogo d’arrivo sarà il culmine dell’ascesa conclusiva, unobreve ma potenzialmente devastante – 1700 metri al 10,8%.