Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo chiude il gap con la fuga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50LA CLASSIFICA GENERALE12.58 Ilunito affronta ora un leggero tratto in salita.12.55 60 chilometri percorsi.12.52 Ilrecupera tutti i corridori in.12.50 A questi 6 nomi si sono aggiunti: Oscar Riesebeek (Aplecin Deceuninck), Warren Barguil (Team Picnic PostNL) e Joshua Tarling (Ineos Grenadiers).12.47 I 6 corridori in: Mauro Schmid (Team Jayco Alula), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Anthony Turgis (Team TotalEnergies), Michael Metthews (Team Jayco Alula), Sean Flynn (Team Picnic PostNL) e Anders Skaarseth (Uno-x Mobility).12.44 Inizia a piovere. Le condizioni non sono ottimali.12.41 15 secondi di vantaggio per gli attaccanti.12.38 Diventano così 6 i corridori in