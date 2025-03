Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Foss tenta l’impresa solitaria, gruppo a 55?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50LA CLASSIFICA GENERALE15.39 Accelerazione di un corridore della Movistar Team in un tratto di discesa.15.38 Questa la classifica virtuale dei GPM:1 Joao ALMEIDA 202 Thomas GACHIGNARD 183 Alexandre DELETTRE 124 Jonas VINGEGAARD 105 Ben SWIFT 96 Thibaud GRUEL 97 Andreas LEKNESSUND 98 Mattias SKJELMOSE 69 Samuel FERNÁNDEZ 610 Tobias415.36 Questi i risultati della Cote de Chavagneux:1Tobias 32 GRUEL Thibaud 23 SWIFT Ben 115.35 In questo tratto di falsopiano aumenta il vantaggio diche ha 1? 05? sul.15.34 Tra una decina di chilometri i corridori affronteranno la Cote d’Arzay (1.3 km al 7.9%) che condurrà allo sprint intermedio di Porte des Bonnevaux.