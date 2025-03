Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: coppia in testa a 120 km dal traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50LA CLASSIFICA GENERALE13.25 Ancora pochi chilometri prima di dirigersi verso l’imbocco della Côte de Trèves (2.3km al 5.8%).13.22 Allungano Gruel e Swift, il gruppo paga attualmente 50?.13.20 120 km al.13.16 20? separano il gruppo dalla fuga.13.14 Il gruppo riprende Scotson e Bayer.13.11 Alle spalle di Scotson è evaso anche Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck).13.10 Il gruppo si sta avvicinando all’imbocco di un’ascesa abbastanza lunga, ma non categorizzata come GPM.13.08 130 km al.13.07 Contrattacco di Callum Scotson (Decathlon AG2R LA Mondiale).13.05 Ben Swift (INEOS-Grenadiers) e Thibaud Greul (Groupama-FDJ) provano ad allungare sulla pattuglia.13.