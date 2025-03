Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: caduta per Vingegaard, il gruppo rallenta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50LA CLASSIFICA GENERALE14.08 Poco più di 80 km al traguardo.14.05 Staccato di quasi 4? ilnei confronti del duo di testa.14.02 Rientra inil leader della classifica generale.13.59 CADE JONAS! Clamoroso colpo di scena: il danese è sanguinante al volto e si sta riportando sul, ma questa non ci voleva per il due volte vincitore del Tour de France.13.56 Quasi 3? di ritardo per ildalle due battistrada.13.53 Adesso ilaffronterà un tratto in falsopiano prima di scendere nuovamente a valle.13.51 Termina la scalata della Côte de Trèves.13.48 Allungano i due battistrada, ora avanti di 1’45” sul.13.46 Inizia la scalata della Côte de Trèves (2.