Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attacca ancora Foss, gruppo a 50?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50LA CLASSIFICA GENERALE15.27 Ben Swift, Tobias(Ineos Grenadiers) e Thibaud Gruel (Groupama – FDJ) hanno un vantaggio di 55? sul.15.25 Vingegaard risale ilinsieme a Campenaerts.15.24 Ilriprende Matthews, Romeo e Riesebeek15.23 Arriva anche la Lidl – Trek in testa alche si sta riavvicinando alla fuga.15.23 Vingegaard al momento è in coda alinsieme ad un paio di compagni.15.22 Questi i risultati del GPM della Cote de Sibuze:1 GRUEL Thibaud 32 SWIFT Ben 23Tobias 115.21 In testa alora c’è la Decathlon AG2R La Mondiale Team.15.20 Questo il momento in cuiè rientrato sul duo di testa:@TobiasSa rejoint @swiftybswift et @GruelThibaud en tête de course !@TobiasSjoined @swiftybswift and @GruelThibaud in the lead!#ParisNice pic.