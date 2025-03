Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, coppia al comando con 1’30” di margine sul gruppo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.50LA CLASSIFICA GENERALE14.41 60 km alla conclusione.14.39 Sempre la Tudor Pro Cycling a fare il ritmo nel.14.37 Scoccano le tre ore di gara.14.33 1’35” il divario tra ile i battistrada.14.30 Davanti ci sono sempre Ben Swift (INEOS-Grenadiers) e Thibaud Greul (Groupama-FDJ).14.27 Ora il percorso salirà costantemente fino all’imbocco della Côte du Chateau Jaune (1.2 km al 9.2%), primo di quattro strappi consecutivi per nulla banali da affrontare.14.26 Ilpaga meno di 2? dalla testa della corsa.14.24 Si ritira Fabio Jakobsen (Team Picnic PostNL).14.24 70 km al.14.19 Ilsta per terminare il tratto in falsopiano finora affrontato per poi scendere nuovamente a valle.