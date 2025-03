Oasport.it - LIVE Paolini-Samsonova 0-6, 4-6, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: l’azzurra reagisce troppo tardi ed è eliminata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui lae la rappresentanza azzurra al torneo di: gli italiani tenteranno di fare meglio a Miami. Un saluto sportivo!02:05 Dopo 66? di partita la russa ha impressionato maggiormente per il rendimento tenuto al servizio, con il 74% di punti ottenuti con la prima e il 67% con la seconda.si ferma a 43% e 50% rispettivamente con prima e seconda, ma pesano i 5 turni di servizio persi contro l’unico di.02:03 Sarà quindi la russa ad affrontare Aryna Sabalenka nella giornata di domani:l’ha già battuta in due circostanze.02:02b.6-0, 6-4! Chiude con un gran servizio in kick la russa, la rimonta delè partita.40-30 Numero pazzesco della russa: palla corta altissima ma proprio al di là della rete.