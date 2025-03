Oasport.it - LIVE Paolini-Samsonova 0-6, 3-4, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: si riavvicina l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Errore di dritto!!40-A Servizio e cross vincente di dritto!40-40 Gran risposta di rovescio e game che si complica.40-30 Cross vincente con il dritto di.40-15 Sbaglia ancora di dritto.30-15 Con il dritto lungoriga!15-15 Prima vincente.0-15 Gran lungoriga di rovescio della russa.2-4 Errore di dritto! BREAK!30-40 Gratuito di rovescio e palla break!30-30 Doppio fallo.30-15 Servizio e dritto.15-15 Nastro vincente, il terzo del match per la russa.0-15 Sbaglia di rovescio.1-4 Nuovo vincente di dritto di. Altro break, il quinto.15-40 Gratuito di dritto.15-30 Risposta vincente di rovescio.15-15 Slice che manda in confusione il dritto della russa.0-15 Tiene anche lo spostamentoe stampa il dritto lungoriga.