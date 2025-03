Oasport.it - LIVE Paolini-Samsonova 0-1, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: iniziato il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Ace.0-1 Doppio fallo.40-A Altro nastro.40-40 Servizio e dritto.30-40 Nastro vincente.30-30 risposta vincente di rovescio.30-15 Rovescio out.30-0 Sbaglia ancora.15-0 Errore di dritto.00:55 Precedenti 2-0 per la russa, entrambi sul cemento.giocatori in campo!L’azzurra mai si è spinta fino ai quarti di finale in California0:30 Chiude rapidamente la bielorussa, a breve l’azzurra!23:52 In campo Aryna Sabalenka in vantaggio 4-1 su Kartal, poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della partita di 4° turno (ottavi di finale) del WTA 1000 ditra Jasminee la russa Liudmila. Ci si gioca per la prima volta in carriera l’accesso in quarti.