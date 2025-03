Oasport.it - LIVE Lettonia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: serve una chiara vittoria in trasferta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro della terza giornata del gruppo 4 delleaglidi. L’torna in campo al Zemgales Olimpiskas Centrs di Jelgava () per l’ultima gara del girone d’andata alle qualificazione degli: dopo la sconfitta con la Spagna (31-30) e lacon la Serbia (31-30) gli azzurri cercano una nettain.La partita odierna segnerà una svolta nel cammino della nazionalena: la sfida allasarà il primo match ufficiale dell’era di Bon Hanning che ha preso il posto in panchina di Riccardo Trillini. Nonostante il cambiamento l’proverà a ripartire da dove ha lasciato: gli azzurri sono reduci dalla storica partecipazione ai Mondiali chiusi al sedicesimo posto.