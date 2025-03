Oasport.it - LIVE Lettonia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, gli azzurri cercano una vittoria alla prima di Hanning

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.26 La partita odierna segnerà una svolta nel cammino della nazionalena: la sfidasarà il primo match ufficiale dell’era di Bonche ha preso il posto in panchina di Riccardo Trillini. Nonostante il cambiamento l’proverà a ripartire da dove ha lasciato: glisono reduci dstorica partecipazione ai Mondiali chiusi al sedicesimo posto.18.23 L’torna in campo al Zemgales Olimpiskas Centrs di Jelgava () per l’ultima gara del girone d’andata alle qualificazione degli: dopo la sconfitta con la Spagna (31-30) e lacon la Serbia (31-30) gliuna nettain trasferta.18.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornatitestuale di, incontro della terza giornata del gruppo 4 delleaglidi