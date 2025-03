Oasport.it - LIVE Lettonia-Italia 6-8, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: buona partenza degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Gooool!! Kuksa devia il tiro di Prantner ma il pallone termina comunque in porta.6-9.TIME OUT11? Parisini vince il duello contro il proprio marcatore e si procura un tiro dai 7 metri.11? Geislers non sbaglia la conclusione dai 7 metri e riporta la propria nazionale a due reti di differenza.6-8.10? Valkovsis serve benissimo Rogonovs che trova la terza rete della propria partita.5-8.9? Parisini si allarga e crea lo spazio per l’inserimento di Bulzamini che dal centro e senza pressione non sbaglia.4-8.8? L’sfrutta la superiorità numerica e trova la rete di Bortoli.4-7.8? Gol veloce dellacon Vaklovsis che però sulla rimessa rapida dell’si fa trovare scoperta: Kalnins commette fallo e subisce la prima penalità di 2 minuti dell’incontro.