Oasport.it - LIVE Lettonia-Italia 30-35, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri non brillano ma trovano una preziosa vittoria

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13 FINITA!! L’batte la35-30!60? Parisini!! Il capitano azzurro trova la rete del +5, gol che potrebbe essere importantissimo ai fini della classifica.60? Azione personale di Kalnins che va al tiro. Ebner blocca e permette aglidi entrare nell’ultimo minuto sul +4 e con il pallone in mano59? Palla schiacciata in angolo per Tommaso De Angelis che riporta glial gol dopo quasi 5 minuti.29-34.58? Brutta azione dell’che perde il pallone. Finale sottotono degliche devono stringere i denti per portare a casa la.58? Intervento scomposto di Rancans che incappa in una sanzione di 2 minuti.57? Gliperdono completamente il pivot lettone Rogonovs che trova la rete del -3.