Oasport.it - LIVE Lettonia-Italia 23-29, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano ad allungare grazie a Prantner

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53?!! Quindicesimo gol della partita per il numero 2 azzurro.27-32.52? Penetrazione di Rancans che fa male aglie mantiene in scia i lettoni.27-31.51? Gol di Bortoli.26-31.51? Sbatte sul legno il tiro di Manojlovic sul fischio di gioco passivo.51? Negli ultimi minuti l’sta faticando a trovare varchi in attacco. Glihanno subito un parziale di 3-0.50? L’torna con 7 giocatori in campo dopo la sanzione ricevuta da Bulzamini50? Seconda rete consecutiva per Misulis.26-3049? Gioco al volo dell’con Leoche aggancia in aria il pallone e va al tiro senza però riuscire a superare il portiere avversario.48? Azione confusionaria della