Oasport.it - LIVE Lettonia-Italia 15-17, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri avanti dopo i primi 30 minuti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 Il migliore marcatore dell’incontro è Leo Prantner che ha siglato 7 reti su 8 tiri. Per l’due reti di De Angelis, Simone Mengon, Marco Mengon ed Andrea Parisini. Un gol pure per Davide Bulzamini ed Umberto Bronzo19.22 L’è partita molto bene neiquindicitrovando diverse soluzioni offensive. La manovra azzurra si è via via spenta complica anche l’aumento dell’intensità difensiva della.19.1917-15 al termine del primo tempo!30? Ottima difesa di De Angelis che si procura uno sfondamento.30? Torna a girare velocemente il pallone nelle mani degli. La palla arriva in angolo da Bronzo che trova la prima rete della sua partita.15-17.29’Grebennikovs chiude bene la conclusione sul primo palo e riporta i lettoni a -1.