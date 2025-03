Oasport.it - LIVE Lettonia-Italia 10-14, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano ad allungare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27? Incurisone personale di Marco Mengon che subisce fallo. 9 metri per l’.27? Ebner para sul tiro di Grebennikovs.26? Lasta giocando in extra player nel tentativo di riavvicinarsi nel punteggio.26? Bronzo si prende un tiro complicatissimo che si ferma sulla traversa. Sono oltre due minuti che l’non segna.25? Ancora un tiro di Valkovskis che questa volta sbatte sul palo25? Infrazione di passi che viene fischiata a Simone Mengon.24? Rete del pivot lettone Leonards Valkovskis.13-15.23? Il tiro di De Angelis sbatte su Kugis. Laparte immediatamente con Valkovskis che per la prima volta viene murato da Ebner. Il portiere azzurro lancia lungo proprio per De Angelis che si riscatta.12-15.