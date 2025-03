Oasport.it - LIVE Lettonia-Italia 1-3, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8? Gol veloce dellache però sulla rimessa rapida dell’si fa trovare scoperta e subisce la prima penalità di 2 minuti del4-6.7? Pallonetto perfetto di Leo Prantner che trova la seconda rete della propria partita.3-6.7? Gol di Simone Mengon dopo uno scambio con Marco. Lariparte velocemente e va a segno con la girella di Rogonovs.3-5.6? Buona azione dellache trova bene la propria ala destra che supera Ebner ma non va oltre la travers.a6? Attacco in uno contro uno di Marco Mengon che ha la meglio del proprio marcatore e riporta gli azzurri sul +2.2-4.5? Tiro dalla distanza di Valkovskis che supera Ebner sul palo più lontano.2-3.