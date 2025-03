Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Tignes 2025 in DIRETTA: si inizia alle 19.00. Flora e Miro Tabanelli puntano alla vittoria

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:51 Anche il fratelloè in lizza per il successo di tappa dopo aver strappato il miglior punteggio nelle qualificazioni. Questi i finalisti della gara maschile:Fabian Boesch (SUI)Alex Hall (USA)Mac Forehand (USA)Leo Landroe (NOR)Elisa Syrja (FIN)Birk Ruud (NOR)Matias Roche (FRA)Ulrik Samnoey (NOR)Troy Podmilsak (USA)Tormod Frostad (NOR)Luca Harrington (NZL)(ITA)18:47non vuole fermarsi e cerca di festeggiare ladella Coppa del Mondo park&pipe con una nuova grande prestazione.18:43 Buonasera e ben ritrovati nellascritta della gara di big air di. Tra poco meno di 20 minuti viaprima run femminile.Buongiorno e benvenuti nelladella gara di big air di, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci