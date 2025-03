Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Tignes 2025 in DIRETTA: i fratelli Tabanelli sono al comando! La storia è a un passo…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:17 Vince Flora, ma preoccupano le condizioni della transalpina, atterrata davvero malissimo.20:16 No.Brutta caduta per Tess Ledeux. La francese resta a terra ammutolendo il pubblico di casa.20:15 Harwood molla abbastanza presto il grab. La giuria se ne accorge e per la statunitense sfuma il podio. Quarto posto per lei con il punteggio di 174.25. Tocca a Tess Ledeux, se non si migliora la vittoria sarà di Flora!20:13 Penalizzata fin troppo la cinese Liu Mengtin, che paga una piccola indecisione sull’atterraggio e chiude la gara in sesta posizione. Tocca all’americana Rell Harwood.20:12 Altro errore di Kirsty Muir, che non riesce a chiudere l’abbondante salto. L’americana non migliora i suoi 145.75 punti.20:10 Gran trick di Muriel Mohr.