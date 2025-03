Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Tignes 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli alle spalle di Ledeux dopo la prima run, tocca a Miro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:15 Parte fortissimo Fabian Boesch. Switch double 1800 da 84.00 punti per l’elvetico.RUN MASCHILE19:11 Risponde la padrona di casa con un fantastico double 1260 mute. 94.00 lo score di Tess, che passa in testa. Gran bella sfida con la nostra.19:10 WOW! Bellissimo switch left double 1080 dell’azzurra, che vola al comando con 92.75 punti. Punteggio spaziale per! Run che si chiude ora con la francese Tess.19:09 Switch bio 900 Japan per l’americana Rell Harwood, che porta a casa 82.25 punti. E’ il momento di!19:08 Sbaglia Anni Karava. La finlandese manca il grab e commette un errore anche in atterraggio. 33.75 per la scandinava, che ci riproverà nella seconda run.19:06 Switch bio 900 ben eseguito dalla tedesca Muriel Mohr, che si inserisce in terza posizione con lo score di 83.