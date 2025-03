Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Tignes 2025 in DIRETTA: Flora Tabanelli al comando prima dell’ultima run, tocca ora al fratello Miro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:49 Caduta in atterraggio per Mac Forehand. Tutto ok per lo statunitense, che ripeterà il salto nella terza run.19:48 Alex Hall perde subito il grab durante l’esecuzione del suo secondo trick. Per l’americano soltanto 57.75, ci riproverà nella prossima ed ultima run.19:47 87.00 punti per Fabian Boesch con il left double 1800. 171.00 lo score complessivo dell’elvetico.SECONDA RUN MASCHILE19:44 Gran duello tra la padrona di casa e la nostra. Ledeux esegue un buon right double 1080 safety ma non basta per superare l’azzurra. 87.25 di parziale per un totale di 181.25 per la transalpina. Dopo due runè alcon oltre 6 punti di margine sulla francese.19:43 ALE’! Double 1260 mute chiuso con enorme semplicità per la campionessa azzurra.