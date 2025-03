Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Tignes 2025 in DIRETTA: Flora e Miro Tabenelli a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella gara di big air di, tappa valida per la Coppa del Mondo di sci. Sulle nevi francesi sarà festa perTabanelli, che si è aggiudicata la Sfera di Cristallo park&pipe, coppa che viene assegnata all’atleta valutando i migliori sei risultati nell’arco della stagione tra big air, slopestyle ed halfpipe.La 17enne emiliana ha ottenuto il successo a margine delle qualificazioni dello slopestyle, chiuse al 13° posto dinanzi alla rivale francese Tess Ledeux. Entrambe eliminate, ma quest’ultima non può più raggiungere l’azzurra. Tabanelli proverà a mettere il punto esclamativo all’impresa storica nella gara di big air, specialità in cui si è ormai consacrata ai massimilli. Sarà sfida alla padrone di casa Ledeux ed all’americana Rell Herwood, con l’elegante finlandese Anni Karava pronta a sfruttare eventuali battute d’arresto delle avversarie.