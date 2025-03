Oasport.it - LIVE Freestyle, Big Air Tignes 2025 in DIRETTA: ESTASI SENZA FINE! I fratelli Flora e Miro Tabanelli vincono nello stesso giorno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:58 Si chiude qui la nostratestuale della gara di big air di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.20:57continuano a deliziare l’Italia intera, e non è finita. La prossima settimana inizieranno i Mondiali!20:55 LA CLASSIFICA DELLA GARA MASCHILE 1-(ITA) 188.252-Mac Forehand (USA) 187.503-Luca Harrington (NZL) 187.004-Troy Podmilsak (USA) 181.005-Elias Syrja (FIN) 177.256-Fabian Boesch (SUI) 175.007-Matias Roche (FRA) 169.008-Leo Landroe (NOR) 164.759-Alex Hall (USA) 148.2510-Ulrik Samnoey (NOR) 130.7511-Birk Ruud (NOR) 89.7512-Tormod Frostad (NOR) 37.7520:52 In estati per la prima vittoria in Coppa del Mondoprova ad esagerare.