Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2025 in DIRETTA: si comincia nella notte, sarà Ferrari-McLaren?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La preview della stagione Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel venerdì del Gran Premio d’, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne l’attesa è spasmodica dato che, finalmente, vivremo l’esordio ufficiale di una stagione che si annuncia quanto mai interessante e vibrante con tanti pretendenti al titolo.La prima giornata di lavoro in pista prenderà il via alle ore 02.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere della durata di 60 minuti. Si tornerà poi in azione alle ore 06.00 per la seconda sessione che andrà a completare le prime due ore di lavoro sulla pista di Melbourne. Ci attende subito una giornata decisamente importante che ci farà capire se, quanto visto nei test pre-stagionali di Sakhir,confermato, oppure tuttorivoluzionato visto anche il lay-out così particolare del tracciatono.