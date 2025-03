Oasport.it - LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: sarà una bolgia, in palio la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per il ritorno dei quarti di finale delladi2024-. Al termine di questo match avremo una visuale chiara delle quattro qualificate alla Final Four, al momento le tre squadre già qualificate sono Conegliano, Scandicci e Vakifbank.Sulla carta questo appariva come il secondo quarto di finale più equilibrato, il match d’andata ha però dato delle risposte diverse: Egonu e compagne, di fronte al proprio pubblico, hanno impartito una vera e propria lezione dialle avversarie, imponendosi con un secco 3-0. Grazie a questo risultato alla formazione lombardasufficiente vincere due set per essere certa di volare in, discorso più complesso per le turche che invece dovranno prima vincere il match per 3-0 o 3-1 e poi, eventualmente, imporsi anche al golden set a 15.