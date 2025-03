Oasport.it - LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia lo spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Errore in attacco di Egonu, bisogna cambiare subito marcia.2-0 Subito break con un mani-out di Boskovic.1-0 Si parte con un primo tempo di Rettke.15:59 L’risponde con: Shain, Plummer, Boskovic, Jack-Kisal, Erkek, Rettke e Akoz.15:57scende in campo con: Orro, Egonu, Daalderop, Sylla, Kurtagic, Danesi e Gelin.15:54 La fase di riscaldamento ufficiale si è appena conclusa, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.15:51 Tanto di questa sfida passerà ovviamente dal duello tra Egonu e Boskvovic, ma attenzione a non sottovalutare l’apporto della squadra, che nel match d’andata è stato fondamentale.15:48 La vincente di questo duello affronterà in semifinale Conegliano, che nel suo quarto di finale si è sbarazzata con un doppio 3-0 del Resovia.