Oasport.it - LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 9-9, le lombarde rientrano subito nel set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-13 Primo tempo profondo di Danesi.14-12 Pallonetto millimetrico di Boskovic.13-12 Si fa perdonareSylla, che chiude un altro scambio lungo.13-11 Errore in attacco di Sylla.12-11 Boskovic trova le mani del muro di Danesi.11-11 Pallonetto di seconda intenzione di Orro.11-10 Erkek è una vera e propria spina nel fianco in questa fase.10-10 Errore in battuta di Jack-Kisal.10-9 Erkek trova l’angolo di posto uno.9-9 Daalderop chiude uno scambio lungo, punto importantissimo.9-8 Finisce qui la serie al servizio di Egonu.8-8 ANCORAAAAA! Stampatona di Daalderop su Jack-Kisal!8-7 MURONEEEEE DI KURTAGIC SU PLUMMER!8-6 Ottima parallela di Daalderop da posto quattro.8-5 Pipe vincente di Erkek.7-5 Plummer risponde con la stessa moneta.6-5 Mani-out di Egonu,tornaa -1.