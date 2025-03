Oasport.it - LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 16-17, primo set entusiasmante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-23 Daalderop pianta un chiodo in posto 5, Baladin ha avuto la palla del +2.23-22 Scappa la ricezione di Daalderop, ne approfitta Jack-Kisal.22-22 Invasione aerea di Orro.21-22 Boskovic mette a referto il nono punto personale.20-22 Konstantinidou in campo per il servizio al posto di Danesi.20-22 Diagonale imprendibile di Egonu.20-21 Mani-out anche per Boskovic, le turche si stanno affidando esclusivamente all’opposta serba.19-21 Mani-out di Sylla, continuano a funzionare alla grande le bande di.19-20 Diagonale profonda di Boskovic, peccato per un piccolo errore in ricostruzione,aveva avuto la palla del +3.18-20 Pallonetto di seconda intenzione di Orro, che classe!18-19 Ancora a segno Erkek, percentuali folli per lei.17-19 ANDIAMOOOOO! Mani-out di Egonu, break pesantissimo!17-18 Ancora una sette di Kurtagic, Orro sta variando alla perfezione il gioco.