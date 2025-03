Oasport.it - LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: 15-14, è battaglia anche nel secondo parziale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-16 Brutto errore in attacco di Egonu.16-16 Subito un pallonetto spinto di Baladin.15-16 Baladin e Naz in campo al posto di Plummer e Shain.15-16 Esce la pipe di Erkek, che confusione nella metà campo turca.15-15 ANDIAMOOOOOO! Doppia difesa di Orro, poi Egonu carica il colpo e mette giù una palla impossibile.15-14 Errore in attacco di Plummer, in precedenza non era stato fischiato un clamoroso doppio tocco di Boskovic.15-13 Invasione a rete di Boskovic.15-12 Erkek continua a passare da posto quattro.14-12 NON SI PASSA! Muro di Kurtagic su Boskovic!14-11 Primo tempo di Rettke.13-10 Esce il servizio di Egonu.12-10 Muroneee di Daalderop su Boskovic!12-9 Ace di Plummer, break pesante.11-9 Pipe di Erkek.10-9 Percentuali folli per Daalderop.