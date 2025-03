Oasport.it - LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 0-3, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: le lombarde annichiliscono le turche e volano in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:36 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.17:36 Prestazione enorme anche di Kurtagic, autrice di 13 punti con 3 ace e 3 muri. All’non è bastata una Boskovic da 16 punti (47% in attacco), la serba ha vinto lo scontro con un’Egonu non troppo servita da (11 punti, 32% in attacco).17:35 La vera MVP del match è Alessia Orro, non solo per i 7 punti personali, ma specialmente per la sua distribuzione perfetta, considerando che è stata capace di mandare 4 attaccanti in doppia cifra in appena tre set.17:34 Se qualche settimana fa qualcuno ci avesse detto cheavrebbe superato con un doppio 3-0 l’ci saremmo probabilmente messi a ridere. Egonu e compagne hanno letteralmente surclassato una delle 5 squadre più forti al mondo e hanno così conquistato un posto in, dove se la vedranno con Conegliano.