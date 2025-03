Oasport.it - LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano 0-2, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: impresa di Egonu e compagne, è semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:05 L’Italia domina in Europa, con 3 squadra qualificate alla Final Four, clamoroso.24-26 E’EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!! MANI-OUT DI SYLLA E TUTTE IN CAMPO A FESTEGGIAREEEEE!24-25 NON SI PASSAAAAAAAAAAAAA! MURO MOSTRUOSO DI DANESI SU BOSKOVIC! Set-point che vale la!24-24 MUROENEEEEEEE DI DANESI SU BALADIN!24-23 CHE SCAMBIOOOOOOOO! Cazaute ha tirato sù di tutto in difesa, poi ci pensain attacco. Time-out per l’.24-22 Miracolo in difesa di Akoz e attacco mostruoso di Boskovic. Ci sono due set-point per le turche.23-22 Primo tempo di Rettke, miglior giocatrice in campo per le turche.22-22 Parallela giocata solo di polso da Sylla.22-21 Boskovic mette giù una palla alzata sui 4 metri.21-21 ANDIAMOOOOO! Gran battuta di Cazaute, Kurtagic approfitta così di una slash!21-20 Cazaute in campo al posto di Daalderop.