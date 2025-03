Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: Giacomel spara per il podio con due errori, 20/20 di FAK! Sprofonda Johannes Boe

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILEBoe! MOLTO LENTO are. Li chiude tutti da campione ma pagherà un’eternità!Clamoroso, Laegreid perde da Fak: sono ex-aequo. Boe a +20?,a +1’00” con duein più!SBAGLIA due volte il francese! Si chiama fuori, tretotali!Occhio a Fillon Maillet, al terzo poligono con un errore totale.Samuelsson 15/15 paga però 21?5 da Laegreid e potrebbe essere ancora battuto da.Zero a terra nel 3° poligono di Laegreid, resta in testa il norvegese. Ha 5? su Fak e 19? su Boe.Suicidio di Pomsiluoma sull’ultimo bersaglio, li aveva presi tutti. Con il 9 su 10 dopo due serie.Ha aperto malein condizioni difficilissime, ma poi li ha presi tutti!FORZA TOMMASO, serie a terra decisiva!Zero a terra di Dale, così come di Jacquelin che però è lento sugli sci.