Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: Giacomel con la moto nel 1° giro, non sbaglia a terra Boe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE15:27 Fillon Maillet paga 9?4 danel primo: tanto! Laegreid +8?3.Li prende tutti Jacquelin che paga 7?1 da Boe e Fak.15:25 Bene Fak a, ex-aequo con Johannes Boe.! Mostruoso tempo ai 2.1km: ha 4?4 di margine su tutti.Zero adi Johannes Boe.15:24 Laegreid +6?6 ai 1.1km da.15:24 Nawrath ha aperto il poligonondo due volte.15:23! Miglior tempo con 3?4 su Boe! Laè in azione!15:22 Bene Braunhofer al primo rilevamento, paga 7? da Boe. L’azzurro è addirittura davanti a Stroemsheim.15:21 Boe non ha grande margine dopo 1.1km, dove Jacquelin paga però 5?5.15:20 In pista anche Laegreid, così come Stroemsheim e Samuelsson. Ricordiamo: tutti i big nei primi due gruppi.