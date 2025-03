Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: c’è un assenza pesante per l’Italia

Dopo Dorothea Wierer, anche il conterraneo Lukas Hofer non prenderà il via della odierna. Si apre la penultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2024-2025 dalla località slovena di Pokljuka e la Sfera di Cristallo è ancora da assegnare! La lotta per la Sfera di Critallo, come in ambito femminile è a due e coinvolte Johannes Thingnes Bø e Sturla Holm Lægreid. Anche i due maschi in lotta per la generale, come Preuss e Jeanmonnot sono sostanzialmente ex-aequo quando mancano 5 gare alla fine. Quest'oggi, il format di gara potrebbe premiare Laegreid, che si trova meglio al tiro e che potrà difendersi meglio su 15 chilometri invece che sui 20 previsti dalla classica 'e'.