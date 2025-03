Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual maschile Pokljuka 2025 in DIRETTA: alle 15:15 il via, c’è un assenza pesante per l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE15:10 Il primo a partire è Nawrath, con il 3 subito Johannes Boe. Ricordiamo che l’ordine è stato modificato per la neve troppo impegnativa.15:08 Gli altri azzurri, con l’8 Braunhofer, con il 50 Cappellari e il 75 di Zeni!15:07 C’è la grande novità per la Norvegia di Frey, talentuoso classe 2003 che tanto bene ha fatto in IBU Cup vincendo a ripetizione. Torna pure Johannes Dale.15:04 Ricordiamo che ci sono 5 punti tra Johannes Thingnes Bø e Sturla Holm Lægreid in Classifica di Coppa.15:00 Il nuovo ordine di partenza, come per la gara donne, prevede che i migliori partono tutti nel primo gruppo o nel secondo. Giacomel avrà il n.11.14:55 Tra 20? al via la.11:20 Dopo Dorothea Wierer, anche il conterraneo Lukas Hofer non prenderà il via dellaodierna.