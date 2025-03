Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual femminile Pokljuka 2025 in DIRETTA: Wierer non parte nella gara odierna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZALADELLAMASCHILE DIDALLE 15.1510.06 C’è un aggiornamento importante per la squadra italiana che non potrà contare su Dorothea. L’azzurra ha deciso di rinunciare per problemi di salute (mal di gola).10.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellada Pokljiuka (Slovenia).Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellada Pokljiuka (SLO), si apre la seconda tappa di marzo della Coppa del Mondo diin gon, che sarà pressoché decisiva per l’assegnazione della Sfera di Cristallo.La lotta è a due e coinvolge la tedesca Franziska Preuss e la transalpina Lou Jeanmonnot. Le due sono sostanzialmente ex-aequo quando mancano cinque provei al sipario finale.