Oasport.it - LIVE Biathlon, Short Individual femminile Pokljuka 2025 in DIRETTA: vince Simon, Preuss guadagna su Jeanmonnot. Bene Carrara ma disastro Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladellada(SLO)., che sprofonda nei confronti della Svizzera in Coppa per Nazioni. A dopo per la prova maschile. Giacomel vuole far sognare ancora!12:58 Ottimo 15° crono sugli sci perche paga 1’20” da Michelon, oggi scatenata. Ricordiamo che la valdostana si è qualificata per la Mass di domenica.12:57 Risultati definitivi delle azzurre, con un’ottima16^ che ha chiuso con un ottimo 85% al poligono. Comola (3) è 41^; Zingerle (4) è 55^ e Trabucchi (4) è 62^. Addirittura ritirata dopo due poligoni Auchentaller.12:56 Pesantissimo 3° posto per, che con7^ rimette più o meno una gara di distanza in Classifica generale di Coppa del Mondo.