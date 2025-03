Oasport.it - LIVE Berrettini/Sonego-Arevalo/Pavic 6-7, 1-0, ATP Indian Wells 2025 in DIRETTA: ai rivali il tie break del 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Intervento vincente.15-0 Prima vincente.1-0 A zero Matteo!40-0 Fuori il dritto.30-0 Un’altra.15-0 Con la prima il romano.6-7! Si chiude male il primo set degli azzurri, che l’hanno rimesso in piedi dal 2-5 ma sono mancati poi sul 6-4 nel tie-.6-7 Con la prima il croato.6-6 Serve& smash.6-5 Largo il dritto di.6-4 Fuori la risposta di!5-4 GRAN RISPOSTA e dritto potente di, mini!4-4 Errore di dritto.3-4 Lungo alla fine il rovescio di, gran punto difensivo degli azzurri!2-4 La risposta di, la volèe di.2-3 Prima vincente.2-2 Chiude a rete.2-1 La risposta di.2-0 Prima vincnte del romano!1-0 IL PASSANTE di dritto di!SIamo al tie!40-15 Sbagliadi dritto.