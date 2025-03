Lortica.it - Lite su un autobus ad Arezzo: intervengono le forze dell’ordine

Tensione a bordo di undi Autolinee Toscane nel tardo pomeriggio di ieri. Una donna avrebbe aggredito un’altra passeggera mentre il mezzo percorreva la tratta-Sansepolcro, rendendo necessario l’intervento dellee di un’ambulanza.L’episodio è avvenuto poco dopo le 17, quando il bus, partito da piazza Guido Monaco, si trovava nei pressi della rotatoria tra via Giotto e lo stadio. Dopo un acceso battibecco, una delle due donne avrebbe colpito l’altra, costringendo il conducente a fermare il mezzo.Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe stata commessa da una donna già nota alle autorità per episodi simili sui mezzi pubblici. In passato, infatti, si sarebbe resa protagonista di altri episodi di disturbo, tra cui un’aggressione a un’autista.Lestanno analizzando le immagini registrate dalla telecamera di bordo per chiarire la dinamica dei fatti.