L’italiano Valerio Otteri al centro dell'inchiesta belga su Huawei. Affiancò l’ex Pdl Enzo Rivellini e l’ex Pd Nicola Caputo, ora assessore di De Luca

Sono due ex europarlamentari del Pd e del Pdl gli italiani con cui ha lavorato per dieci anniOttati, il lobbista del gruppopresso il Parlamento europeo fermato dalla poliziaper un’inchiesta sulla corruzione di europarlamentari che sta replicando lo schema già visto con il Qatargate. L’inchiesta, che ha portato a decine di perquisizioni e di indagati e che al momento non vede nessun politico nel mirino (ma le carte sono come sempre ancora coperte dalla polizia di Bruxelles), ipotizza il reato di corruzione in natura attraverso doni o biglietti per eventi offerti dai lobbisti del colosso cinese e mai dichiarati come prevedono invece le regole dell’Europarlamento. Alc’è appunto ilno Ottati, 41 anni, dal giugno 2019 direttore europeo degli affari pubblici die prima assistente parlamentare a Bruxelles e Strasburgo.