L’italiano medio lo stereotipo becero e l’alternativo di provincia | le tre Italie che si sfidano all’Eurovision 2025

Il prossimo Eurovision Song Contest, in programma dal 13 al 17 maggiopresso la St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera, sarà a trazione italiana. Lo certifica la presenza di Gabry Ponte in rappresentanza di San Marino, dopo l’annuncio del nostro Lucio Corsi e il successone di Espresso macchiato dell’estone Tommy Cash. Non ricordiamo casi analoghi nella storia della competizione europea, che esiste da quasi 70 anni ma solo negli ultimi presa in considerazione dal largo pubblico, certamente di più dalla vittoria dei Maneskin nel 2021. Una vetrina musicalmente trascurabile, sfideremmo anche i più audaci a ricordare titolo e melodia del brano vincitore di una qualsiasi edizione, in questo i Maneskin, che da lì si sono dati slancio per la conquista del globo musicale, possono essere considerati un’eccezione.